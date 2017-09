Veel animo voor tractors wassen door sexy meiden

Hij moet het evenement noodgedwongen verplaatsen van een boerderij in het Brabantse Vinkel naar de grote parkeerplaats bij uitgaanscentrum Lunenburg in Loosbroek. Dat vier topless dames zondagmiddag het personeel van zijn tijdelijke wasstraat zijn, heeft daar ongetwijfeld mee te maken.



Elk jaar bedenken de organisatoren van boerenfestival Høken en Hakselen in de Lunenburg een actie waarmee het evenement wordt aangekondigd. En elke keer komt er wel een schaars geklede vrouw bij kijken. Maar de aankondiging van de 'sexy carwash' slaat wel erg aan bij de doelgroep. ,,Het bericht op Facebook is al 190.000 keer aangeklikt en er zijn al 9500 reacties op gegeven", weet Lunenburg.



Veertig tractoreigenaren willen hun voertuig onder handen laten nemen door het dameskwartet. ,,Zoveel tractoren kunnen we helemaal niet kwijt op onze vaste plek in Vinkel. We verliezen door de verplaatsing wel het boerendecor, maar logistiek gezien was er geen andere optie", aldus Lunenburg.



Vooralsnog lijkt zondag niet de meest ideale dag om buiten in een slipje met water in de weer te gaan. Lunenburg: ,,De weersvoorspellingen zijn niet zo goed, maar het gaat zeker door. We hopen dat het zondagmiddag droog is. En we houden warme kleden en chocolademelk met slagroom paraat voor de dames."