Veel basisscholen blijven morgen dicht door voorspelde gladheid

Het KNMI gaf eerder vanavond code rood af, omdat er vanaf vannacht ijzel wordt verwacht. Voor veel scholen is dat genoeg reden om de deuren dicht te houden. Ze vinden het onverantwoord om leraren de weg op te sturen.

Basisschoolleerlingen zijn net weer een week naar school geweest na de tweede lockdown. Vorige week maandag moesten veel kinderen ook al thuisblijven. Toen gold code rood door hevige sneeuwval. De scholen in het zuiden van het land zijn deze week sowieso dicht, omdat ze voorjaarsvakantie vieren. Maar in het midden en noorden hebben de leerlingen deze week nog les.

Steeds meer basisscholen versturen echter berichten dat ze morgen dicht blijven. In Drenthe blijven alle openbare en christelijke scholen dicht, blijkt uit navraag van RTV Drenthe. Maar ook in Friesland hebben schoolbesturen de knoop al doorgehakt, bijvoorbeeld PCBO Leeuwarden. ‘Code rood is code rood. Mooier kunnen we het niet maken", schrijft het schoolbestuur op Twitter. In Groningen (stad) zijn alle openbare scholen dicht.

Overvallen

En er komen al meldingen vanuit Overijssel, Gelderland en Flevoland. Zo blijven ook alle scholen van de stichting Symbio in Hengelo gesloten. Ouders kregen daarover zojuist een bericht. De leiding van één school schrijft: „Het bericht overvalt ons en zal ook zeker u overvallen op dit tijdstip”. De dertig scholen van bestuur Varietas in Twente en Salland vinden het eveneens niet verantwoord om kinderen en leraren over de weg te laten gaan. In Almere blijven alle scholen van Prisma dicht.

,,Code rood lijkt me een duidelijk advies. Helaas, maar niets aan te doen”, reageert Lobke Vlaming, directeur bij ouderorganisatie Ouders & Onderwijs. ,,Maar het is natuurlijk wel bizar dat de scholen twee keer achter elkaar een maandag dicht moeten blijven, na al die tijd gesloten te zijn geweest.”

Enkele uren later

Ook zijn er basisscholen die enkele uren later starten. Zij hopen dat de ergste gladheid dan voorbij is en leraren alsnog kunnen komen. ,,Wij horen vooral van veel scholen in het noorden dat ze dichtblijven. In midden horen we ook dat ze later opengaan", weet Thijs den Otter, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Toch zijn er ook in het midden van het land wel degelijk scholen die dichtblijven. In Rotterdam blijven bijvoorbeeld de leerlingen van tientallen scholen van Stichting BOOR thuis.

Overigens kunnen sommige speciale scholen niet open, omdat het leerlingenvervoer niet rijdt. Die kinderen wonen veelal verder van school en zijn afhankelijk van taxivervoer.

Of de leerlingen wel thuis online lessen moeten volgen, verschilt per school. Veel middelbare scholen kiezen daar in ieder geval wél voor. Zij hebben sinds de tweede lockdown alleen examenklassen en kwetsbare leerlingen live op school gehad.

