Veel beveiliging bij rechtbank Den Haag, ‘aangerichte schade bij Meisje met de parel is zo'n 2000 euro’

RechtszaakTwee van de drie Belgische klimaatactivisten die vorige week donderdag in het Haagse Mauritshuis het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel probeerden te besmeuren, staan vandaag voor de snelrechter in Den Haag. De schade die zij hebben aangericht is, volgens een van de advocaten, zo'n 2000 euro.

Het gaat vandaag om de bekende activist Wouter Mouton (45) en de man die de actie in het Mauritshuis filmde, Pieter G. (42).

,,Ik beken volledig,” zegt Wouter Mouton aan het begin van de zaak. ,,Ik heb een T-shirt laten zien met een boodschap. Het was mijn eigen idee, ik neem alle verantwoordelijkheid.” Pieter G. is voorzichtiger: ,,Ik was er, maar ik heb niet deelgenomen aan datgene waarvan ik hier beschuldigd word. Ik heb het alleen vastgelegd. Ik wilde een film maken van een actie van twee activisten.”

Bij de rechtbank in Den Haag staat veel beveiliging omdat andere activisten een oproep hebben gedaan op sociale media om de opgepakte ‘strijdmakkers’ te steunen. De moeder van Pieter G. is ook binnen, maar staat daar los van. Zij, en ook de advocaat van Pieter G., zeggen dat hij er alleen was om te filmen en dat hij niet wist dat er iets beschadigd ging worden. Overigens is de schade, aldus de advocaat van Pieter G., die is aangericht ‘slechts’ zo'n 2000 euro. Het schilderij raakte niet beschadigd, het zit achter glas. Een achterpaneel, het glas en een stukje van de lijst raakten wel licht beschadigd.

Derde verdachte wil niet

De voorlopige hechtenis van de derde verdachte, de 45-jarige man uit Dendermonde, werd gisteren verlengd. Hij weigert voor de snelrechter te verschijnen, maar staat nu vrijdag voor de politierechter. De hoop bij die derde activist was dat hij pas in een later stadium voor een meervoudige kamer (met drie rechters) zou komen te staan, omdat hij vindt dat zijn zaak ‘complex’ is. Zijn mening is namelijk dat hier geen sprake was van vernieling, maar van een demonstratie. De activisten beweren dat ze wisten dat er glas voor het wereldberoemde schilderij zat en dat het werk dus niet beschadigd kón worden.

Twee van de drie klimaatactivisten (45, 45 en 42) lijmden zich vorige week donderdag vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. De derde filmde het tafereel. Ook werd er soep gegoten over de demonstrant die zichzelf aan het glas plakte. Daarmee probeerden de mannen aandacht te vragen voor het klimaat met de slogan: ,,Hoe voelt het als iets moois voor je ogen wordt vernield?” Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just Stop Oil.

