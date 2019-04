Veel drukte op de weg door mooi weer, ongelukken en vakantiegangers

Dat het zo druk is op de weg heeft voor een deel te maken met het mooie weer en de vakantiegangers in ons land. Nederland, en dan met name Zeeland, trekt met Pasen traditiegetrouw veel Duitse toeristen aan. Dat is dit jaar niet anders. Er is veel verkeer op de wegen vanuit Duitsland richting het westen van ons land: rond Arnhem, rond Venlo en in Limburg. In Zeeland is er veel verkeer rond Zierikzee, op weg naar de kust.