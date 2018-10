Tientallen gemeenten moeten opnieuw onderhandelen over huishoudelijke hulp

Die bepaalde begin deze maand dat een inwoner van de gemeente Steenbergen recht heeft op een vastgesteld aantal uren hulp. De algemene belofte van ‘een schoon en leefbaar huis’ is niet voldoende, oordeelde de raad. Volgens jurist Kevin Wevers, die de zaak namens de aan astma en COPD lijdende Steenbergenaar won, maakt ruim een derde van de 380 Nederlandse gemeenten gebruik van de zogenaamde 'resultaatgerichte indicaties'. Die zijn veel hulpbehoevenden een doorn in het oog. Nu moeten zij vaak met de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder in discussie: wanneer is een huis schoon en leefbaar? ,,Wij krijgen hier veel ontevreden mensen over aan de telefoon”, zegt ouderenbond KBO-PCOB, die de uitspraak van de CRvB ‘fantastisch nieuws’ en ‘een einde aan de onzekerheid’ noemt.

Dolblij

Ook Maureen van der Pligt van de FNV is ‘dolblij’, zowel voor ontvangers van huishoudelijke hulp als voor het personeel van zorgaanbieders. ,,Zorgaanbieders zijn commerciële partijen. Met dit soort afspraken zullen zij altijd de insteek hebben om in zo weinig mogelijk tijd het afgesproken resultaat te behalen. Dat zorgt ervoor dat thuishulpen het werk vaak niet afkrijgen in de tijd die ze van hun baas krijgen. Daardoor zijn cliënten weer ontevreden over het resultaat.” Jurist Wevers stelt dat de consequenties voor de gemeenten die het aangaat, waaronder grote jongens als Den Haag, Eindhoven, Nijmegen en Emmen, groot zijn. ,,Zij zullen opnieuw om de tafel moeten met zowel cliënten als zorgaanbieders. Dat gaat ze ongetwijfeld veel tijd en geld kosten. Het totaalbedrag van de huishoudelijke hulp zal, als een concreet aantal uren wordt vastgelegd, waarschijnlijk een stuk hoger uitkomen.”

Groot probleem

Ook Matthijs Vermaat, een andere advocaat die zich veel met Wmo-zaken bezighoudt, stelt dat veel gemeenten nu ‘een groot probleem’ hebben. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en het Ministerie voor Volksgezondheid willen nog niet reageren. Zij willen de uitspraak eerst nader bestuderen. In Nederland krijgen volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) ruim 400.000 mensen huishoudelijke hulp en meer dan 250.000 mensen andere vormen van ondersteuning in huis.



Overigens doet de Centrale Raad van Beroep op 10 december ook uitspraak in een kwestie die voor een andere groep gemeenten weleens erg nadelig uit kan pakken. Dan gaat het in een zaak die is aangespannen tegen Bodegraven-Reeuwijk en Nijkerk over de vraag of een gemiddelde van ruim 2 uur per week genoeg is om te zorgen voor een schoon huis. Die norm komt uit een rapport van KPMG en wordt door veel gemeenten - volgens jurist Wevers is ook dat weer een derde van Nederland - gehanteerd. Twee uur is veel te weinig, vindt Wevers. ,,Ik ga er van uit de de CRvB daarin mee gaat. En dan hebben nog meer gemeenten een vet probleem.”