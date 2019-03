Veel 'klimaatspijbelaars' op de been

De demonstranten dragen spandoeken en bordjes bij zich met daarop teksten als ‘Rutte stop met kutte’ en ‘There’s no Planet B’.



Youth for Climate heeft deze nieuwe mars van klimaatspijbelaars op touw gezet, omdat de organisatie ontevreden was over het gesprek met premier Rutte en minister Wiebes, dat volgde op de grote scholierenmanifestatie op 7 februari in Den Haag.



Op basis van het gesprek concludeerden de scholieren dat ze er geen vertrouwen in hebben dat Nederland de klimaatdoelstellingen gaat halen. ,,Politici zeggen veel aan het klimaat te doen, maar meerdere onderzoeken tonen het tegendeel aan’’, aldus een woordvoerder van de jongeren.