Veel meer tieners digitaal gepest tijdens lockdown

Tijdens de lockdown worstelden fors meer jongeren met digitaal pesten. De Kindertelefoon kreeg maandelijks ongeveer 1800 tieners aan de lijn die zelf werden gepest of daarvan getuige waren. ‘Het lastige van digitaal pesten is dat het nooit ophoudt.’

Bij De Kindertelefoon merkten de telefonisten het gelijk toen half maart alle scholieren thuis kwamen te zitten. Het live pesten stopte en verschoof direct naar digitale pesterijen. Het aantal telefoontjes en chatberichten waarin tieners om hulp vroegen vanwege online pesten, steeg van 3,7 procent van het totaal aantal vragen in april 2019 naar 16,9 procent in dezelfde maand van dit jaar. Ook een maand later lag het aantal hulpverzoeken met 11,2 procent fors hoger dan de 3,7 procent in dezelfde maand een jaar eerder.

Normaliter ziet De Kindertelefoon het digitale pesten vooral toenemen tijdens de vakanties. Nu kampten veel scholieren er tijdens de coronatijd thuis mee. Vooral via de app en sociale media kregen ze het aan de stok. ,,Het lastige van digitaal pesten is dat het nooit ophoudt. Dat maakt kinderen heel onzeker", constateert bestuurder Roline de Wilde.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Pesters onbekend

Voor sommige tieners bleven de pesters onbekend. Bovendien konden ze de hulp van hun docenten niet inschakelen als klasgenootjes het op hen hadden gemunt, omdat het onderwijs alleen op afstand was. ,,We merken dat de scheidslijn tussen plagen en pesten erg lastig is", zegt De Wilde. ,,Zo gebeurt het dat tieners door hun vrienden worden gepest. Als je die pesters voorlegt dat hun daden worden ervaren als pesten, hebben ze dat vaak niet doorgehad. Die bedoelen het als plagen.”

De Kindertelefoon heeft een campagne gelanceerd om kinderen meer bewust te maken van digitaal pesten. Volgende week is de Week tegen Pesten. De organisatie wil tieners laten weten dat ze absoluut niet de enigen zijn die worden gepest. ,,Het is belangrijk dat ze er niet in hun eentje mee blijven rondlopen. We raden ze aan om iemand die ze vertrouwen over de pesterijen te vertellen, zodat ze samen een oplossing kunnen zoeken", aldus De Wilde.

Opvallend in de coronaperiode was dat vooral meer meiden belden over digitaal pesten. De Wilde: ,,Zij zijn meer online actief, bijvoorbeeld voor sociale contacten in hun appgroepen. Je ziet dat als meiden in een clubje ruzie krijgen, er ineens hele teksten of foto's van diegene rondgaan. Op internet kan informatie veel sneller worden verspreid. Op school ziet niet iedereen het als je schooltas wordt omgekieperd.”

