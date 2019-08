Veel meer wespennesten en het ergste moet nog komen

,,We halen dagelijks zo'n 200 wespennesten weg, terwijl dit er vorig jaar 130 per dag waren.’’ De brigade schrijft de toename toe aan de twee extreem warme en droge zomers op rij en de afgelopen zachte winter. Dat zou een versterkend effect hebben op het aantal nesten en de groei en ontwikkeling daarvan.



Volgens Wijbenga belooft augustus, de traditionele wespenmaand, een drukke periode te worden. ,,De aanvragen blijven maar binnenstromen. En dit is slechts het begin. In de komende weken worden de nesten massaal verlaten en ontstaan er grote plagen van agressieve wespen. Dat is pas een probleem.’’