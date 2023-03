Veerdienst naar Noorwegen vertrekt straks niet meer uit Groningen, wijkt uit naar Duitsland

De MS Romantika voer voor het eerst uit in april vorig jaar waarna het wekelijks drie keer de overtocht maakte. De veerdienst was aanvankelijk succesvol: in 2022 werden er nog 186.000 reizigers vervoerd door de ferry.

De afgelopen maanden kampte het schip echter steeds vaker met problemen tijdens het aanmeren in de Nederlandse haven. De ferry raakte eind vorig jaar de vaste plek kwijt in de Groningse haven, waardoor de veerboot door drukte soms niet aan kon meren. Hierdoor liepen passagiers meermaals urenlange vertraging op.

Om deze problematiek te omzeilen heeft HNL nu besloten om op korte termijn uit te wijken naar Cuxhaven. Deze oplossing is tijdelijk, want vanaf 1 juni hoopt de veerdienst te vertrekken vanuit de Duitse plaats Emden. Met de alternatieve havens hoopt HNL ‘regelmaat en voorspelbaarheid’ te bewerkstelligen voor de passagiers.

‘Jammer dat ze gaan’

Groningen Seaports, de beheerder van de Groningse haven, laat in een eerste reactie aan RTV Noord weten het besluit van Holland Norway Lines te betreuren. “We vinden het jammer dat de veerdienst weggaat”, zegt woordvoerder Tim Lambeck. “Maar we hebben vanaf het begin duidelijk gemaakt dat ze zelf voor een eigen, geschikte aanmeergelegenheid zouden moeten zorgen. Wat ons betreft is de realisering van deze kade nog steeds mogelijk.”

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Holland Norway Lines al in oktober vorig jaar een eigen terminal zou hebben in de Eemshaven. Dat het niet doorging, zou komen door de drukte in de bouwsector en de grootte van het project. Volgens Groningen Seaports kwamen beide partijen er niet uit omdat HNL niet met een onderbouwd plan kwam voor de aanpak van de kade. De beheerder van de Eemshaven zou daar wel meermaals op hebben aangedrongen.

