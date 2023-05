De kans op een terroristische aanslag in Nederland is de afgelopen maanden toegenomen. Terreurgroep ISIS heeft Nederland weer in het vizier na het verscheuren van korans door anti-islamactivist Edwin Wagensveld van Pegida.

Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland. Ondanks die woede blijft het zogenoemde dreigingsniveau wel onveranderd: 3 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een aanslag in Nederland ‘voorstelbaar’ is.

‘Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit’, schrijft de NCTV in zijn analyse, die drie keer per jaar verschijnt. De dienst stelt dat vanaf de tweede helft van 2022 vooral terreurgroep ISIS weer plannen voor aanslagen in Europa maakt. ‘Als gevolg van recente koranvernielingen (in Nederland en Zweden) is Nederland echter nog nadrukkelijker in beeld gekomen. Verscheidene pro-ISIS-kanalen hebben via sociale media opgeroepen tot vergeldingsacties tegen westerse landen, waaronder expliciet Zweden en in mindere mate Nederland.’

Aanslagplan op Nederlands consulaat

Volledig scherm Demonstratie tegen een actie van Pegida in Nederland. © MediaTV De dienst schrijft dat vooral ‘Nederlandse belangen in het buitenland het risico lopen getroffen te worden door een aanslag’. In Turkije werden in februari twintig vermeende aanhangers van ISIS aangehouden die aanslagen zouden willen plegen op buitenlandse diplomatieke posten, waaronder het Nederlands consulaat in Istanboel. Het consulaat was ook enige tijd dicht vanwege de verhoogde dreiging.



Edwin Wagensveld, voorman van de piepkleine anti-islamitische actiegroep Pegida, verscheurde de afgelopen maanden vier keer een koran. Hij deed dat voor de Tweede Kamer in Den Haag, het stadhuis in Amsterdam en tijdens eenmansdemonstraties in Utrecht en Leiden. In Zweden ging een anti-islamactivist nog verder, hij verbrandde meerdere korans. De actie van Pegida leidde in Nederland tot tegendemonstraties van moslims. De reacties in islamitische landen als Pakistan, Turkije en Indonesië waren ziedend.

‘Ongelovigen’

In een Engelstali­ge ISIS-magazine verscheen een poster met daarin de Nederland­se vlag en de oproep om aanslagen te plegen op onder meer winkels, politie­agen­ten en muziekcon­cer­ten NCTV De Afghaanse tak van ISIS uitte eerder dit jaar dreigementen tegen ‘ongelovigen’, Nederland werd daarin specifiek genoemd. ‘In een eind februari 2023 verschenen video komt de voorman van de anti-islambeweging Pegida in beeld. Ook verscheen in hun Engelstalige magazine een poster met daarin de Nederlandse en Zweedse vlag verwerkt en de oproep om aanslagen te plegen op onder meer winkels, politieagenten en muziekconcerten.’



Aanslagen na godslastering hebben al eerder plaatsgevonden. Zo richtten in 2015 twee jihadisten een bloedbad aan op de redactie van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo. In Nederland werd in 2004 publicist Theo van Gogh vermoord door de geradicaliseerde moslim Mohamed B. En in 2018 stak een Afghaanse asielzoeker twee toeristen neer op het centraal station in Amsterdam omdat hij boos was op Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wilde houden.

Verscheuren niet strafbaar

Het verscheuren van een koran is in Nederland niet strafbaar. Een geloof mag beledigd worden; pas als de gelovigen zelf worden beledigd kan het Openbaar Ministerie optreden. Omdat Wagensveld recent zei dat ‘aanhangers van de koran dezelfde ideologie volgens als Hitler’ loopt er bij het OM nu wel een onderzoek naar hem.

Volgens de NCTV verblijven ‘in Europa en in Nederland ISIS-aanhangers die onderdeel uitmaken van internationale netwerken’. ‘Zij hebben de intentie om in Europa aanslagen te plegen. Bovendien is ISIS waarschijnlijk in staat om personen richting Europa te sturen en op afstand aanhangers te ondersteunen bij het voorbereiden van aanslagen.’ De dreiging zou vooral komen van netwerken die worden aangestuurd door ISIS-structuren in Syrië en Afghanistan en daaraan verbonden netwerken in Turkije.

‘De samenwerking van de internationale inlichtingengemeenschap op dit soort plots is goed, in ieder geval beter dan ten tijde van de aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016)’, aldus de veiligheidsdienst. ,,Toch is het in toenemende mate mogelijk dat de diensten een aanslag niet tijdig onderkennen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kleinere aangestuurde aanslagen door één persoon met gebruikmaking van vuurwapens.’

‘Rechts-extremistisch gedachtegoed wordt steeds gangbaarder’ Het afgelopen halfjaar is het steeds gangbaarder geworden om rechts-extremistisch gedachtegoed uit te dragen, stelt de NCTV in zijn dreigingsbeeld. ‘Het openlijk en (vrijwel) kritiekloos bespreken van xenofoob en deels racistisch gedachtegoed is zichtbaar op sociale media, maar ook in de politiek, bij de publieke omroep en in het dagelijkse leven.’ De kans op een aanslag in Nederland door een rechts-extremist is aanwezig, maar de afgelopen maanden niet gegroeid, aldus de dienst. Er zijn in Nederland waarschijnlijk enkele honderden aanhangers van het zogenoemde accelerationisme, een gedachtegoed waarin chaos moet worden geschept die leidt tot een rassenoorlog en de vestiging van een witte etno-staat. ‘Dit aantal lijkt in het afgelopen jaar niet te zijn toegenomen.’ Complotdenkers Vorige week waarschuwde inlichtingendienst AIVD al voor het groeiende complotdenken in Nederland. Volgens de geheime dienst geloven zo'n 100.000 Nederlanders in een ‘kwaadaardige elite’. Volgens de NCTV is de geweldsdreiging vanuit het ‘anti-institutioneel extremisme’ beperkt, ‘maar op langere termijn kan het de democratische rechtsorde aantasten’. In het dreigingsbeeld besteedt de NCTV deze keer geen aandacht aan klimaatactiegroepen als Extinction Rebellion. Eerder omschreef de dienst de organisaties nog als ‘op het snijvlak van activisme en extremisme’. Extinction Rebellion bezette afgelopen weekend voor de zevende keer de A12. De activisten gebruiken daarbij geen geweld.

