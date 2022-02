Veldepidemioloog: 'Er heerst nu een stemming dat de pandemie voorbij is, dat is riskant’

De anderhalve meter gaat eraan, 3G staat op de helling, carnaval kan volop worden gevierd en van het mondkapje nemen we ook snel afscheid. Zoals vaker is Nederland niet flauw met rigoureuze versoepeling van het coronabeleid. Dat is niet zonder risico's, stelt Amrish Baidjoe, assistent-professor infectieziekten en epidemiologie bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine.