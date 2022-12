Veluws vakantiepark wil woonwijk worden, maar dat mag niet: ‘Onbegrijpelijk’

Steeds drukker met toeristen in Gelderland, maar vooral in de zomer

NIJMEGEN - Gelderland is in trek bij toeristen, vooral in de zomerperiode. In de winter komen er sinds de uitbraak van het coronavirus juist minder bezoekers. In totaal kwamen afgelopen jaar bijna vier miljoen toeristen naar de provincie, 20 procent meer dan in 2020. Maar nog altijd minder dan voor 2019.

3 februari