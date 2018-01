Venezuela handhaaft blokkade Curaçao, Aruba en Bonaire

'Ivana Smit had voor fatale val al blauwe plekken'

12 januari Ivana Smit had al letsel voordat zij van een balkon in Kuala Lumpur viel. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de forensische onderzoeken door patholoog Frank van de Goot. Smit (18) overleed op 7 december vorig jaar na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.