Vera heeft echt geluk. Zij betaalt nog maar 32 euro aan energie: ‘Misschien krijg ik zelfs geld terug’

Als ze het ergens voelen hoe fijn het is om van die hoge energierekening af te zijn, dan is het wel in Rilland. In de Soldatenwijk. Daar sloopt corporatie Beveland Wonen 70 verouderde huurwoningen en vervangt ze door 47 gloednieuwe 0-op-de-meter huizen. Huizen die dus - opgeteld en afgetrokken - in een heel jaar geen energie verbruiken. De eerste rij staat net. Aan de Saaftingestraat.

Dag doorwaaiwoning. Hallo gasloos huis

Een maand of vier woont Vera er nu. ,,Echt een fijn huis”, vertelt ze op haar stoep. ,,Wat je gelijk merkt is dat het beter is geïsoleerd dan daar.”



Ze wijst naar een straat verderop, de Swaanhilstraat. Daar heeft ze een jaar of drie gewoond. ,,Het tocht niet meer zo en ook in de zomer is het beter koel te houden. Natuurlijk wordt het warm, maar niet zo als in het vorige huis.”