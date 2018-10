Verandering van geslacht wordt in Amerika niet meer erkend

De New York Times schrijft dat de geplande wetswijziging ook alle erkende geslachtswijzingen op paspoorten ongedaan maakt. Op dit moment zijn er volgens de Amerikaanse krant 1,4 miljoen Amerikanen die hun geslacht hebben gewijzigd. Die erkenning wordt met het conservatieve plan weggevaagd. Als de nieuwe wet van kracht is, wordt alleen het biologische geslacht erkend.

,,De Amerikaanse regering keert de transgendergemeenschap steeds opnieuw de rug toe”, zegt Sarah Warbelow, de directeur van Human Rights Campaign, tegen de New York Times. ,,Amerikaanse transgenders zijn bang.” Het National Center for Transgender Equality noemt het besluit ‘extreem agressief’.

Trump is van plan om zijn wetsvoorstel eind dit jaar voor te leggen aan het ministerie van Justitie. Trumps voorganger Obama erkende gender op basis van keuze. Obama bepaalde ook dat transgenders in het leger mochten dienen en stelde een richtlijn voor toiletgebruik in. Volgens die richtlijn moesten scholen het recht van transgenders garanderen om gebruik te maken van het toilet van hun keuze. Trump zou later de richtlijn over toiletgebruik weer intrekken.