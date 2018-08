Verbaasde dirigent Gatti ontkent aanrandingen

Daniele Gatti is 'extreem verbaasd' dat het Koninklijk Concertgebouworkest hem heeft ontslagen als chef-dirigent. In een verklaring ontkent hij alle beschuldigingen van seksueel wangedrag. ,,De maestro heeft zijn advocaten gevraagd om zijn reputatie te beschermen en alle noodzakelijke acties te ondernemen als deze lastercampagne doorgaat'', laat zijn advocaat weten.

Diverse vrouwelijke musici hebben Gatti beschuldigd van seksueel wangedrag. In The Washington Post vertelden twee vrouwen die met hem hebben samengewerkt recent dat hij hen in het verleden ongevraagd had gezoend en betast. Daar is nu bijgekomen dat ook vrouwelijke medewerkers van het Concertgebouworkest 'ervaringen met Gatti hebben gemeld die ongepast zijn gezien zijn positie als chef-dirigent'. Hoeveel meldingen over Gatti zijn gedaan, heeft het orkest niet bekendgemaakt.

Alle concerten gaan de komende tijd wel gewoon door, maar met andere dirigenten.

Wederzijds

Het grensoverschrijdende gedrag waar The Washington Post over schreef, zou hebben plaatsgevonden in 1996 en 2000, lang voordat de Italiaan in Amsterdam werd aangesteld.

Hij bood in een verklaring die hij naar de krant stuurde zijn verontschuldigingen aan. ,,Als ik iemand benaderde, deed ik dat altijd in de volledige overtuiging dat de interesse wederzijds was,'' liet hij weten. ,,De genoemde feiten hebben lang geleden plaatsgevonden, maar als ik iemand heb beledigd, bied ik mijn oprechte excuses aan.''

De Italiaan begon in het seizoen 2016/2017 als chef-dirigent van het orkest, als opvolger van Mariss Jansons. In 2004 leidde hij voor het eerst het gezelschap en sindsdien was hij geregeld teruggekeerd en ook mee op tournee gegaan. Het orkest was gecharmeerd van zijn 'uitgesproken eigen visie op het bekende orkestrepertoire en open houding ten opzichte van minder gangbare werken'.