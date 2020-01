Verbazing bij moeder: moordenaars van zoon Roelof (22) zaten samen aan kerstdiner

Update | Video TERUGLEZEN | Verslagen­heid door grote brand Aalten, bedrijfs­pand verwoest: ‘Het is een ramp’

16:13 AALTEN - Een enorme brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfspand verwoest in Aalten. Het vuur ontstond bij winkelinterieurbouwer Tritop en sloeg over naar het naastgelegen Virupa, dat gericht is op winkelpresentatie.Het bedrijfspand is verwoest door het vuur, dat inmiddels onder controle is.