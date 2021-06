Verbijstering hoger onderwijs en mbo over rekening voor verlenging ov-studentenkaart

video Kevin (24) sliep zes etmalen niet door partydrug 3-MMC: ‘Drempel was heel laag’

11:34 De partydrug 3-MMC is goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en heel verslavend. Oost-Nederland is landelijk koploper qua gebruik ervan. In studentenstad Zwolle is 3-MMC booming, zeker op feestjes in coronatijd. ,,Tijdens mijn tweede quarantaine van vijf dagen heb ik de hele tijd gebruikt.’’