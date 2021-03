Verbijstering om protesterende 'artsen' op anticorona-demo Museumplein: 'Ze verdraaien de werkelijkheid’

Bloedende vrouw rolt met agenten over de grond: ‘Geen kans voor politie om zich te beschermen tegen corona’

22 maart Een bloedende, luid schreeuwende vrouw is zondagnacht in Etten-Leur aangehouden na een vechtpartij in een woning. Volgens de politie sloeg de vrouw met een touw waar een voorwerp aan zat naar politieagenten. Zij raakten daarbij besmeurd met haar bloed.