Verbod op straatgebruik softdrugs in avond en nacht van de baan

Al jaren niet gehandhaafd

Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie, zal daar niets in staan over het bezit van cannabis in de avonduren op straat. Het verbod op het bezit en gebruik van alcohol in openbare ruimten tussen 20.00 en 07.00 uur blijft wel van kracht. Dat geldt ook voor de verkoop van softdrugs na 20.00 uur.



Hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen merkte vanmiddag al op dat een softdrugsverbod niet strookt met het al jaren geldende gedoogbeleid. ,,Het aanwezig hebben van softdrugs wordt al verboden in de Opiumwet, maar dat wordt niet gehandhaafd als het om een gebruikshoeveelheid gaat.”



Brouwer zei eraan te twijfelen hoe het OM zou omgaan met noodverordeningen waarin het bezit van softdrugs 's avonds op straat aan banden wordt gelegd. Dat is ook niet aan de orde, zegt een woordvoerster van het OM. ,,Het zou heel raar zijn als dat in een noodverordening staat, want dat is contrair met ons beleid."