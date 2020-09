Verbod op varend laten ontsnappen van giftige stoffen op rivieren pas eind 2021 mogelijk

NIJMEGEN - Eind volgend jaar kan in Nederland en omringende landen een verbod op het ontgassen van tankschepen op de rivieren worden ingevoerd. Dat is de inschatting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Pas dan is in alle landen de wet- en regelgeving voor zo'n verbod ingevoerd.

Ook op de Gelderse rivieren laten schippers de laatste restjes uit hun tanks naar de buitenlucht ontsnappen, bleek eerder na onderzoek van de Gelderlander. Dit gaat vaak om giftige stoffen.

Eerder pleitte de Tweede Kamer voor een verbod op varend ontgassen in Nederland halverwege dit jaar. Minister Cora van Nieuwenhuizen wil echter wachten tot ook België, Frankrijk, Zwitserland, Luxemburg en Duitsland daarvoor klaar zijn, om te voorkomen dat schippers hiervoor naar andere landen uitwijken.

Te weinig capaciteit

Ontgassen is nodig om andere stoffen in de tanks te kunnen vervoeren. Op dit moment kan dit maar op twee plekken in Nederland op een milieuvriendelijke wijze gebeuren, in Rotterdam en bij Moerdijk. Dat is echter niet genoeg als er straks een verbod op varend ontgassen van kracht wordt. De komende maanden wordt daarom getest met mobiele ontgassingsinstallaties. Het ministerie stelt hiervoor 250.000 euro ter beschikking.

Van Nieuwenhuizen woonde donderdag een proef bij van zo'n installatie op wielen in de Botlekhaven in Rotterdam. ,,Ik vind het belangrijk dat er snel alternatieven zijn voor het varend ontgassen. Het is kwalijk voor de bemanning en omwonenden maar het is ook niet goed voor het milieu. We moeten snel meer weten wat de beste manier is om dit te doen en deze proeven helpen daarbij.”

Vooral in havens

De behoefte aan mobiele ontgassingsinstallaties is met name groot in de havengebieden waar veel overslag plaatsvindt. Wanneer deze proeven succesvol zijn doorlopen, is het aan de provincies om deze installaties te vergunnen. Of er ook een exemplaar wordt gestationeerd in Oost-Nederland, is nog niet duidelijk.