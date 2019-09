Verboden revolver kan de man van burgemeester Halsema fikse boete opleveren

De partner van burgemeester Halsema is als verdachte gehoord voor het in bezit hebben van een wapen. Het zou gaan om een onklaar gemaakte revolver die hij ‘al twintig jaar kent’ en deze zomer bij zijn zoon werd aangetroffen. Wat staat hem als verdachte te wachten en moet burgemeester Femke Halsema zich ook zorgen gaan maken?

Vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie Robert Oey, partner van burgemeester Halsema, officieel aan heeft gemerkt als verdachte vanwege het voorhanden hebben van een revolver. Hij is inmiddels verhoord.

Wat is er aan de hand?

Het bewuste wapen dook deze zomer op toen de zoon van Halsema werd aangehouden. De minderjarige jongen werd op 15 juli gearresteerd toen hij met vriendjes rotzooi trapte op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost. Hij bleek een verboden wapen bij zich te hebben, dat hij in paniek weggooide toen de politie op de overlast afkwam. Hij werd ingerekend en verhoord, zijn zaak is in behandeling.



Wat heeft de vader ermee te maken?

Robert Oey liet onlangs in een interview in NRC weten dat het wapen van een vriend van hem is. Volgens Oey, die documentairemaker en filmproducent is, is het een echte, onklaar gemaakte revolver die in Duitsland is aangeschaft. ,,Ik ken het wapen al twintig jaar. We hebben het in 1999 gefotografeerd voor het logo van onze toenmalige productiemaatschappij.’’ Sindsdien is de revolver volgens Oey eigendom van een goede vriend, die ook in de stad woont. Daar heeft Oey het wapen een paar weken voor de aanhouding van zijn zoon opgepikt voor een filmshoot.



Waarom is hij verdachte?

Het voorhanden hebben van een wapen is verboden in Nederland, tenzij je een vergunning hebt om wapens in huis te mogen hebben. Ook als een wapen niet volgens de regels onklaar is gemaakt, is het bezit strafbaar. Je kunt immers nog misdrijven zoals een straatroof of een bedreiging plegen als een wapen niet zichtbaar onklaar is gemaakt. Voor het onklaar maken gelden strenge regels en je moet een certificaat kunnen overleggen.



Wat heeft de partner te vrezen?

Als het wapen inderdaad illegaal is, dan heeft de partner van Halsema de Wet Wapens en Munitie overtreden door de revolver voorhanden te hebben. Dat is een strafbaar feit en voor de strafmaat zal er dan gekeken worden naar het verleden van Robert Oey. Volgens de richtlijnen van het OM staat er bij een first offender een geldboete van 700 euro op een ‘nagebootst afdreigingswapen‘. Voor een echter revolver is dat zes maanden celstraf.



Hoe denken rechters erover?

Zoals het Openbaar Ministerie richtlijnen heeft, hebben de rechters oriëntatiepunten. Voor een echte revolver gaat het dan om drie maanden gevangenisstraf. Voor een ‘nabootsing van een bestaand wapen‘ ligt er 550 euro geldboete op de plank. Uiteraard zal gekeken worden naar de omstandigheden. Saillant detail is dat rechters in Amsterdam strenger straffen in verband met het wapengeweld in de hoofdstad. Om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen dient een eventuele strafzaak echter bij de rechtbank in Haarlem.



Moet Halsema zich zorgen maken?

Juridisch gezien kan ook burgemeester Halsema betrokken worden in de strafzaak. Hiervoor moet zij echter wel ‘weet hebben gehad‘ van de aanwezigheid van het wapen. En dan wordt er met name beoordeeld of Halsema van het wapen had kúnnen weten. Een rechter zal hierbij onder meer kijken naar de plek waar het wapen lag. Als een verboden middel op een stoffige zolder ligt, dan is de kans kleiner dat iemand er kennis van moet hebben gehad. In een keukenlade die regelmatig gebruikt wordt, ligt dat anders. Het is dus niet zo dat dan alleen een ontkenning (juridisch: een blote ontkenning) volstaat.