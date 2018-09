Hartverscheurend verkeersdrama: ouders bij stopzetten reanimatie

Ex-voor­man No Surrender Henk Kuipers naar EBI Vught na tip over ontsnap­pings­plan

17:32 Oud-No Surrender-voorman Henk Kuipers (53) is overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Bij de politie is een 'serieuze anonieme tip' binnengekomen dat er sprake is van vluchtgevaar.