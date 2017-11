Verdachte (21) in kinderpornozaak was jeugdleider bij voetbalclub

Erik en Caroline krijgen exclusieve rondleiding langs gestolen Van Gogh schilderijen

23:07 Een kleine groep genodigden hebben donderdagavond een exclusieve rondleiding gekregen langs de gestolen schilderijen van Vincent van Gogh. De schilderijen zijn in 2002 gestolen, maar nu weer terug in het Van Gogh Museum in Amsterdam om gerestaureerd te worden. ,,Dit zijn inderdaad Ludo-praktijken. Maar ik had ervoor gezorgd dat ze niet meer terug zouden komen", vertelt acteur Erik de Vogel die samen met zijn vrouw Caroline De Bruijn één van de genodigden was.