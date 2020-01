Verdachte aangehouden die motoragent aanreed en meters meesleurde

Justitie: deelnemer ayahuasca-healing kwam mogelijk door geweld om het leven

17:11 De man die in september overleed tijdens een healingsessie in het Zeeuwse IJzendijke, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Het Openbaar Ministerie in Zeeland vermoedt dat de man tegen de grond gedrukt is. Dat blijkt uit de tenlastelegging, die in handen is van deze site.