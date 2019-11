Verdachte aangehouden voor doodschieten kapper, met kindje op achterbank

De politie tast in het duister over het motief van de moord. Een mogelijk scenario is een roofmoord, aangezien Ahmed veel geld had gespaard om een huis te kopen. Seif Ahmed was afkomstig uit Egypte en woonde sinds 2015 in Amsterdam. Hij was getrouwd met een vrouw die hij in Nederland had ontmoet en werkte als kapper in Amsterdam West. Hij was geen bekende van de politie.



Een nabestaande omschrijft hem als ‘goedlachse en altijd goed gemanierde broeder en kapper Seif’. ,,Als iemand die lange dagen hard werkte en een zakcentje had gespaard waarmee hij een toekomst voor zichzelf, zijn moeder en zijn kinderen wilde opbouwen.’’ Het was volgens hem ‘iemand die tijdens zijn leven iedereen bijstond met een goed woord en vooral een luisterend oor’.



De verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.