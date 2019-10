Verdachte bioscoopmoord zat urenlang in Subway naast Pathé (en werd broodjeszaak uitgezet)

Het personeel van Subway aan het Gedempt Zuiderdiep is erg geschrokken. ,,Er komen hier wel vaker gekke mensen, dus er rinkelde niet meteen een belletje.’’ Zondag na de moord is de politie langs geweest bij Subway. De plastic tas is uit de container gevist en aan de politie overhandigd.



Bij de Pathé-bioscoop in Groningen trekken bloemen veel bekijks. Voorbijgangers reageren ontdaan. Het blijkt dat Ergün S. zich sinds vorige week bovendien vaak heeft opgehouden aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.



Winkeliers in de buurt herkennen hem van de foto die van hem is verspreid. Ook voor de Roemeense straatveger Mihai Cretu was hij geen onbekende. Volgens hem heeft Ergün S. een tekst in het Arabisch op een parkeerzuil tegenover Albert Heijn geschreven.