Verdachte bioscoopmoorden ‘was voor dochter in Groningen en wil alles vertellen’

Ergün S., de man die verdacht wordt op eind oktober twee schoonmakers te hebben doodgestoken in een bioscoop in Groningen, gaat volledig meewerken aan het verhoor door de politie. Tijdens het eerste korte verhoor heeft hij al gezegd dat hij in Groningen was ‘omdat hij zijn dochter zocht'.

Dat zegt de advocaat van verdachte S. Vrijdag heeft hij zijn cliënt bezocht in de gevangenis in Scheveningen. Daar herstelt Ergün van de operatie die hij moest ondergaan omdat hij bij zijn aanhouding tweemaal in zijn been is geschoten.

Van een serieus verhoor was kort na de aanhouding van S. nog geen sprake omdat hij geopereerd moest worden, zegt de advocaat. Eind van deze maand zal de recherche uit Groningen afreizen naar Scheveningen voor een tweede verhoor. S. heeft aangegeven volledige medewerking te willen geven aan dat verhoor. ,,Hij zal alles vertellen wat hij weet.”

Inhoudelijk wil de advocaat daar nog niet op ingaan. Duidelijk is wel dat Ergün de slachtoffers niet kende. S. woont in Rotterdam maar struinde al weken in Groningen rond voordat hij gruwelijk toesloeg in de Pathé-bioscoop. Daar stak hij het echtpaar Gina en Marinus dood. Het tweetal maakte al jaren in de ochtenduren de bioscoop schoon. Vermoedelijk drong Ergün binnen toen zij vuilnis buitenzetten.

Relatie

Ergün S. kampt al jaren met psychische problemen, vertelde onder anderen zijn ex aan deze site. Hij stond op het punt gedwongen opgenomen te worden of gedwongen behandeling te krijgen, zo bevestigde GGZ Delfland. S. had in het verleden een vriendin met wie hij een dochtertje kreeg. Toen de relatie uitging, moest zij vluchten naar de provincie Groningen omdat Ergün steeds gevaarlijker werd.

S. heeft al toegegeven dat hij in de stad Groningen was omdat hij zijn dochtertje wil zien, zegt zijn advocaat. Ergüns familie vond dat eerder niet aannemelijk omdat zijn ex niet in de stad Groningen woont, maar elders in de provincie.