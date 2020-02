Verdachte bioscoopmoorden wil gedicht aan nabestaanden voorlezen, rechter grijpt in

video / updateErgun S., de Rotterdamse verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen, wilde tijdens zijn de eerste pro-formazitting een gedicht voorlezen voor de kinderen van de slachtoffers. ,,Ik vind dit een hele treurige zaak,” zei hij en probeerde zijn medeleven over te brengen. De rechter stond het gedicht niet toe. ,,Dan hou ik erover op,” zei Ergun.

Geboren Rotterdam Ergun (33) slofte de rechtszaal in met joggingbroek aan, T-shirt, baard. S. zit momenteel in voorarrest in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum in Den Haag en krijgt daar medicatie tegen zijn psychoses. De zaak van de man die in oktober vorig jaar op gruwelijke wijze het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus Visser doodstak in Groningen, werd vandaag niet inhoudelijk behandeld.

Al eerder lieten zijn advocaten Sam Lodder en Gokham Özveren weten dat Ergun bereid is volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek, maar dat hij zich niet alles herinnert. Toch weet hij al iets meer dan hij in eerste instantie verklaarde. Zo weet hij vaag dat hij met een mes naar Gina zwaaide (die hem als eerste had betrapt).

Slaapplaats

S. was in Groningen op goed geluk op zoek naar zijn ex-vriendin en dochtertje, die hij al jaren niet meer ziet. Hij heeft verklaard dat hij dacht dat hij een portiek binnenliep en op zoek was naar een slaapplaats. Dat hij in werkelijkheid een bioscoop via een achteringang binnendrong en daar twee mensen doodstak, zegt hij niet precies meer te weten. Ergun S. wordt eind maart opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek.

De vijftigers Gina en Marinus hebben geen enkele band met Ergun en maakten al jaren ‘s ochtends de bioscoop schoon. Zij hadden de pure pech op dat moment Ergun S. tegen het lijf te lopen. Toen Gina als eerste Ergun S. had betrapt viel hij haar meteen aan. Daarop schoot Marinus te hulp, met fatale gevolgen. Ergun werd een dag na de dubbele moord neergeschoten door de politie en opgepakt.

Volledig scherm Arrestatiefoto's van Ergün S. Ergun S. © Politie.nl

Gedwongen behandeling

S. heeft een psychotisch verleden, wat niet lang na de dubbele moord in Groningen pijnlijk duidelijk werd toen GGZ Delfland toegaf dat Ergun op het punt stond om gedwongen behandeling te krijgen. Volgens Erguns ex-vriendin nam hij steevast zijn medicijnen niet in en was hij gevaarlijk. Zij verhuisde jaren geleden naar het noorden van het land, op de vlucht voor Ergun.



Volgens advocaat Lodder ‘lijkt het er sterk op’ dat Ergun op het moment van de moord in een psychose verkeerde. De vraag in hoeverre hij daar zelf schuld aan heeft door steevast zijn medicijnen niet in te nemen terwijl hij wist dat hij last van psychoses heeft, is de strijd die in de rechtbank zal worden uitgevochten.