Verdachte bioscoopmoorden wil zijn dochter nog zien en dacht dat zijn slachtoffers haar hadden vermoord

Ergün S., de verdachte van de bioscoopmoorden in Groningen, dacht de twee schoonmakers die hij ombracht lid waren van elitetroepen die zijn dochter om het leven hadden gebracht. Dat bleek tijdens een zitting over de omgangsregeling over zijn dochtertje, die 7 februari diende in de rechtbank in Groningen, vóór de eerste strafzaak over de moorden.

S. wil zijn dochtertje nog steeds kunnen zien, maar de rechter wees dat af, bevestigen betrokkenen.

S. stak in oktober vorig jaar twee mensen dood in de Pathé bioscoop in Groningen. De slachtoffers waren het schoonmakersechtpaar Gina en Marinus. Zij kenden Ergun helemaal niet. Ergun lijdt al jaren psychoses, maar was in Groningen lukraak op zoek naar zijn ex-vriendin en zijn dochtertje, die ergens in de provincie Groningen wonen, ver weg van Rotterdammer Ergun.

De uren vóór de eerste niet-inhoudelijke zitting over de twee moorden, diende een zitting over de omgangsregeling voor het dochtertje. De rechter wees Erguns verzoek om zijn dochter nog te mogen zien (desnoods in de gevangenis) af. De Raad van Kinderbescherming was daar trouwens ook al tegen.