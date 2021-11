Verdachte doet boekje open over ‘methode-Taghi’: ‘Bij het kleinste ding kon hij al omslaan’

‘Meisje dat uit auto werd geslingerd bij aanrijding is niet ernstig gewond’

Het jonge meisje dat zondagavond op de Baanhoekweg in Dordrecht uit een auto werd geslingerd bij een ongeluk maakt het goed. Dat meldt de politie. Het kind hield wonder boven wonder alleen enkele blauwe plekken en schrammen over aan het incident.

24 november