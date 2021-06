Verdachte doodschieten onschuldige stagiair bij buurthuis gearresteerd op Curaçao

Die schokkende schietpartij, voor de ogen van jonge kinderen, lijkt 3,5 jaar nadien goeddeels opgelost met D.’s arrestatie.



De andere vermoedelijke schutter, Emylio G. (28), zit al een celstraf van 16 jaar uit voor ander grof vuurwapengeweld. Een vermoedelijke betrokkene bij de vluchtauto is eveneens in beeld. De Amsterdamse recherche was al lang naar Randall D. op zoek en kreeg hem recent op Curaçao in het vizier – het eiland waar hij is geboren. Een delegatie kon hem daar dinsdag in samenwerking met de lokale politie arresteren.