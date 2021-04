Verdachte geldstromen bij geplunderde Turkse super in Apeldoorn: onderzoek naar fraude

Politie denkt dat mysterieu­ze verdwij­ning van Ercan (29) niet uit vrije wil is

5 april Ercan Özturk (29) uit Apeldoorn is al meer dan een week zoek. Van de aardbodem verdwenen nadat hij vorige week zondagmiddag voor het laatst is gezien bij een portiekflatje aan de Deventer Lebuïnuslaan. De politie gaat er van uit dat Ercan niet uit vrije wil is verdwenen. De zorgen bij zijn familie zijn groot. Wat is hier aan de hand?