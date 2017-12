'Verdachte in corruptiezaak Defensie maakte 26 snoepreisjes'

De uitstapjes werden tussen 2001 en 2011 georganiseerd en betaald door auto-importeur Pon (Volkswagen), Peugeot en Renault. Volgens H. was zijn deelname aan de reizen puur gericht op ,,relatiebeheer", ook als zijn echtgenote hem vergezelde. ,,Dat is gewoon gebruikelijk in die wereld", aldus H. ,,Voor de bedrijven is het marketing, productinformatie." De autobedrijven zouden niet uit zijn geweest op tegenprestaties.



Uit e-mails die de rijksrecherche onderzocht stijgt een heel ander beeld op. De autoverkopers leken er vooral op uit om H., die bij hen te boek stond als dé automan van Defensie, te vriend te houden en op die manier orders binnen te halen. Volgens een enkele getuige hield H. het imago als automan zelf in stand. ,,Hij deed zich voor als God van Defensie", heeft deze getuige verklaard.