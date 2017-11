Verdachte in moordzaak Halil Erol weer vrij

De 35-jarige Halil verdween in februari 2010 spoorloos, zijn armen en benen werden vier maanden later aangetroffen in een zak in het water bij Steenwijk. Bij Wanneperveen werd drie jaar later ook zijn romp gevonden.



De vrouw - naar verluidt familie van de ex van Halil - is op vrije voeten, maar ze blijft nog nadrukkelijk in beeld als verdachte, zegt Jan Thijs van Hemmen van de politie in Oost-Nederland, waar weer met 20 man aan de zaak wordt gewerkt, die voorgoed vastgelopen leek, tot een gerichte tip er deze maand beweging in bracht.

Sporen

In het huurhuis aan de Doornbosweerd 59 in Groningen-Stad dat de vrouw in 2010 bewoonde, zijn volgens de politie sporen gevonden, die het vermoeden sterken dat Halil daar is vermoord of aan stukken is gezaagd. Het eerste sporenmateriaal is inmiddels doorgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. Het zal naar verwachting enkele weken duren voordat er zekerheid is, volgens Van Hemmen.

De komende dagen gaat het onderzoek in de Groningse woning door. Van Hemmen is optimistisch dat de zaak tot een oplossing kan worden gebracht. De uitzending van Opsporing verzocht van afgelopen dinsdag leverde inmiddels 23 tips op. De politie vroeg onder meer in het programma wie de laptop van Halil heeft gevonden, of mogelijk heeft gekocht. Toen de man verdween was ook zijn computer weg.