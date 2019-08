Verdachte mishandeling zwangere vrouw geeft zichzelf aan

Beter zomerweer dient zich aan, maar wel pas eind augustus

11:37 Zomerjassen, regenjassen, een extra vestje in de tas. De laatste dagen was het zeker geen overbodige luxe want warm was het niet in Nederland. Gelukkig is er hoop. Het warmt langzaam op en het blijft vaker droog. Dat blijkt uit de maandverwachting van Weerplaza.