Verdachte moord op Amsterdamse taxichauffeur gevonden en uitgeleverd door Fransen

In het zuiden van Frankrijk is een 24-jarige Marokkaan opgepakt die verdacht wordt van het doodsteken van een taxichauffeur (44) in Amsterdam-Oost, begin september. De Nederlandse en Franse politie kwamen Amza G. op het spoor dankzij een bebloed T-shirt, vingerafdrukken én zijn mobieltje. De man wordt deze week aan Nederland uitgeleverd.

G. ontkent elke betrokkenheid bij de moord. ,,Ik heb alleen maar als schilder gewerkt in het pand waar het misdrijf plaatsvond’’, zo citeerde een regionale Franse krant hem eind vorige week, toen hij voor de rechter stond in Montpellier. De rechter toetste het door Nederland uitgevaardigde Europees aanhoudingsbevel op basis waarvan de verdachte was opgepakt.

Getuigen

Met dat arrestatiebevel is niks mis, oordeelde de rechter. ,,Verschillende getuigen verklaarden dat de klusjesman ook in het appartement van het slachtoffer werkte en na de moord verdween. Bovendien werd in de buurt van de plaats delict een bebloed t-shirt gevonden dat toebehoorde aan de verdachte.’’

Die bleek onder verschillende identiteiten voor te komen in Franse, Nederlandse en Europese politiedossiers maar kon worden ontmaskerd aan de hand van zijn vingerafdrukken. Daarna slaagde de Nederlandse politie erin het mobieltje van G. te traceren in het zuiden van Frankrijk.

Kraakpand

Een Frans politieteam gespecialiseerd in het opsporen van mensen die gezocht worden door justitie, wist hem vervolgens te lokaliseren in de havenstad Sète. Hij woonde er in een kraakpand. De verdachte werd op 13 november gearresteerd bij een bedrijf in het nabijgelegen Poussan, waar hij overdag werkte als lasser.

Vakantie

G. wordt ervan verdacht op zaterdag 1 september een 44-jarige taxichauffeur met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht in diens appartement in de C. J. K. Van Aalststraat. Familieleden troffen het levenloze lichaam van het slachtoffer omstreeks 16.30 uur aan toen zij terugkeerden van vakantie. De veertiger was thuisgebleven om de woning op te knappen. Het motief en de aanleiding voor het geweldincident zijn nog niet bekend.