Verdachte schietpartij Blerick vrijgelaten

Een van de verdachten in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Blerick is vrijgelaten. De andere verdachte, een 21-jarige man uit Tegelen, zit nog vast, aldus de politie.

De vrijgelaten verdachte werd gistermorgen aangehouden in Venlo. De politie heeft onderzoek gedaan naar zijn mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij, maar stelt nu dat hij ,,niet direct betrokken was bij het schietincident en niet een van de gezochte schutters is". De voorlopige hechtenis van de 21-jarige verdachte werd vrijdag nog verlengd door de rechter-commissaris.

De politie is nog op zoek naar twee schutters, van wie de identiteit bekend is. De schietpartij had te maken met drugs. Het onderzoek is nog in volle gang, aldus de politie.

Het slachtoffer, de 22-jarige Ömer Köksal, werd woensdag op straat doodgeschoten. Inmiddels is de sectie op het lichaam afgerond en het stoffelijk overschot is vrijgegeven en overgedragen aan de familie. Na de schietpartij ontstond commotie omdat veel jongeren de straat opgingen. De mobiele eenheid moest de orde herstellen.

Rutte

Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de 'klootzakken' die de afgelopen dagen de straat op gingen in het Venlose stadsdeel Blerick, zo zei hij gisteren. Mocht er extra politie-inzet nodig zijn, dan komt die er, zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hij heeft een gesprek gehad met korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie waarbij hem is verzekerd dat extra politie-inzet mogelijk is. De minister noemde het belagen van media en politie 'uiterst kwalijk'. ,,Dit kan absoluut niet.'

Burgemeester