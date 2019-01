Verdachte situatie in internationale trein op station Breda: alle passagiers moeten uitstappen

Misbruik­schan­daal Alem: slachtof­fers willen dossier inzien

16:37 De slachtoffers van de grote ontuchtzaak in Alem willen de eindrapportage van de zaak inzien, aldus de advocate van de slachtoffers. De advocaat van de verdachte vindt dat niet nodig. Het OM gaat hier later een beslissing over nemen. Dat bleek donderdag tijdens de pro forma-zitting in Zuthpen. De verdachte was niet bij de zaak aanwezig.