Verdachte van doodsteken Megan (15) was klasgenoot

Of ze dan weer bij elkaar in de klas zouden hebben gezeten, is niet duidelijk. ,,Ik weet niet hoe hun vakkenpakketten waren”, vertelt een politiewoordvoerder.



Het Onze Lieve Vrouwelyceum rouwt om de dood van Megan. ,,We voelen ons enorm verslagen door dit grote verlies. Het is niet te bevatten dat de stoel van Megan vandaag, nota bene op de eerste dag van het schooljaar, leeg blijft”, zegt rector Gijs van Wijlen. Dat de verdachte ook leerling is van de school, maakt het volgens Van Wijlen ‘extra ingewikkeld’.



De rector vertelt dat de aandacht van de school uitgaat naar de naaste familie, (oud-)klasgenoten van Megan, andere leerlingen en het personeel. ,,We staan in deze moeilijke tijd voor elkaar klaar en zullen Megan op gepaste wijze herdenken.”