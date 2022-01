Verdachte van gewapende bedreiging in Tilburg crasht op A58 bij Moergestel

De achtervolging ging over de A58 richting Eindhoven en kwam ten einde tussen Kerkeind en de afrit Moergestel. De auto van de verdachte crashte, waarbij de bestuurder gewond raakte. De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.



Een op een vuurwapen lijkend voorwerp is in beslag genomen, aldus een politiewoordvoerder. De A58 is een tijdje dicht geweest voor onderzoek. De weg is inmiddels weer vrij.