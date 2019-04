Verdachte van in brand steken man in Breda meldt zich bij politie in auto van slachtoffer

UpdateEen verdachte van het in brand steken van Ger van Zundert in Breda heeft zich bij de politie gemeld in de auto van het slachtoffer. De 49-jarige autohandelaar werd gisteren in zijn garagebox overvallen en vastgebonden in een stoel. Daarna werd hij in brand gestoken. Van Zundert overleed vanochtend aan zijn verwondingen, maar niet nadat hij nog een verklaring had kunnen afleggen.

De politie meldt dat de verdachte zich heeft gemeld op het politiebureau. Het gaat om een 51-jarige man uit Breda. Hij meldde zich in een grijze Volkswagen Caddy, volgens de politie dezelfde auto als waarin de man na het incident is weggereden. Het blijkt de auto van de overleden Van Zundert zijn.



De man die zich meldde is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Hij is een bekende van de politie en kende ook het slachtoffer, aldus de politie.



Volgens Omroep Brabant is de verdachte de voormalig zakenpartner van het slachtoffer, maar de politie doet daar geen mededelingen over. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Van Zundert heeft op zijn ziekenhuisbed in Rotterdam verklaard van de drie mannen die hem overvielen. Over dat tweetal is nog niks bekend.

Politie Breda eo on Twitter Een van de verdachten, een 51-jarige Bredanaar heeft zich zojuist op het politiebureau gemeld. Inclusief de gezochte auto. https://t.co/PZKqAOkk2f

Horrorfilm

De dood van Van Zundert was volgens de politie een aanslag. Voor het slachtoffer overleed vertelde hij de politie dat hij was vastgebonden en in brand was gestoken. Omwonenden omschrijven het incident in de garagebox aan de Sparrenweg als een horrorfilm. ,,Twee onbekende mannen dienden zich gisteravond aan als klant. Het slachtoffer moest een onderdeel opzoeken achter de computer. Daar werd hij door het duo vastgebonden. Zij verlieten de box, waarop de dader binnenkwam. Die heeft het slachtoffer eerst afgetuigd en daarna overgoten met benzine. Hij stak het slachtoffer in brand en dronk op zijn gemak een pilsje terwijl zijn slachtoffer in brand stond.”

Diverse bronnen meldden dagblad BN DeStem eerder vandaag dat het tweetal dat Van Zundert vastbond in zijn garagebox, met een Limburgs accent spraken. Volgens buurtbewoners was er sprake van een zakelijk geschil met een andere man uit Breda.