Verdachte van metromoord was psychiatrisch patiënt op verlof

Al 50.000 euro voor doneeractie aangereden vader en zoon (6)

16:03 De doneeractie die gisteren is opgezet voor het gezin De Lange uit het Zeeuwse Middelburg, is een groot succes. Er is, 24 uur na de start, al meer dan 50.000 euro gestort. En het geld blijft binnenkomen. ,,Het is ongelooflijk wat er gebeurt'', zegt initiatiefneemster Stefanie Couwenberg.