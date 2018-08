Verdachte van misbruik minderjarige meisjes op vrije voeten om voor zieke vrouw te zorgen

De man verzocht de rechter om schorsing van zijn straf, om zijn werk weer op te kunnen pakken en voor zijn zieke vrouw te zorgen. Hij zit al negen maanden in voorarrest.

Voor officier van Justitie Annemarie Kemp is een schorsing niet aan de orde. Gezien de ernst van de pedofiele misdrijven waarvan de man verdacht wordt en de kans op herhaling zou de man niet vrij moeten komen. De rechtbank vindt zwaarder wegen dat de man verdachte is, en dus onschuldig tot het tegendeel is bewezen.