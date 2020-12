Verdachte van overval op Fred van Leer weer op vrije voeten, onderzoek gaat door

Verdachte (22) aangehou­den voor gewelddadi­ge poging tot overval op Fred van Leer

1 december De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de gewelddadige poging om Fred van Leer in zijn woning te overvallen. Het gaat om een 22-jarige man die maandagavond op straat in Amsterdam is opgepakt. De politie is nog op zoek naar de tweede dader.