‘Verdachte van plannen aanslag op Mark Rutte opgepakt’

Podcast over de liefde 'Vrouwen hebben het voor het kiezen op de datingapps’

Hiep hiep hoera, datingapp Tinder bestaat 10 jaar. En dat vieren we in de podcast Over de liefde. Veruit de meeste relaties ontstaan tegenwoordig online. Maar wat heeft al dat swipen ons gebracht? In de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen Over de liefde blikt Debby Gerritsen samen met relatiewetenschapper Tila Pronk terug op tien jaar Tinder: ,,Evolutionair gezien zijn we niet voorbereid op online daten.’’

14:35