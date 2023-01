Verdachte van schietpartij die in spookrijdende auto A16 zat, was net op vrije voeten na steekpartij

met video Vannacht code geel om gladheid door hagel en sneeuw, ANWB waarschuwt voor ‘pittige’ ochtend­spits

In de nacht van woensdag op donderdag is in een groot deel van het land code geel van kracht. Met uitzondering van het noordwesten en het noorden is er kans op plaatselijke gladheid door hagel- en sneeuwbuien, aldus het KNMI vanmorgen. De ANWB waarschuwt voor een ‘pittige’ ochtendspits, zeker omdat er ook nog een staking van het regiovervoer is.

16:32