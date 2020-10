Verdachte vast voor vier gewelddadige straatroven op vrouwen in Amsterdam

Op de H. Cleyndertweg in Buikslotermeer probeerde een man een vrouw te beroven onder bedreiging van een mes, maar de vrouw wist te vluchten. Even later raakte op de Dijkwater een vrouw gewond toen ze onder bedreiging werd beroofd van haar bezittingen. Zij belandde in het ziekenhuis. Daarna werd in het Baanakkerspark een vrouw van haar fiets getrokken en eveneens beroofd onder dreiging van een mes. Op de Volendammerweg was er een steekincident waarbij een vrouw gewond raakte.