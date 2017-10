Verdachte vermissing Anne Faber zat vast voor gewelddadige verkrachting

In de bosjes moesten de slachtoffers zich uitkleden. Daarna liet P. hen allerlei seksuele handelingen met hem en met elkaar doen, terwijl hij zijn pistool op hen richtte. Toen er passanten van het feest aankwamen moesten de meisjes zich weer aankleden. Maar in een slootje bij het voetbalveld werden ze opnieuw gedwongen tot seks. „Het leek wel een horrorfilm”, stelde een van de meisjes in een slachtofferverklaring, die in de Arnhemse rechtbank werd voorgelezen.

Handlanger

In de rechtbank verklaarde M.P. dat hij de meisjes niet verkracht heeft. Hij claimde dat er geen penetratie geweest is en er dus geen verkrachting was. Volgens zijn handlanger A. van D. had P. al langer het plan om een vrouw te verkrachten. Dat verklaarde hij in de rechtbank. Tijdens Koninginnedag 2010 voerde P. dat plan uit. Van D. en P. reden in de auto rond door Nijkerk. Bij het sportcomplex aan de Nachtegaalstraat in Nijkerk bedreigde hij de twee meiden met een pistool. Hij dwong hen tot meerdere seksuele handelingen. Van D. bleef in de auto.