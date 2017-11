Verdachte zorgmoord is de bij zijn moeder wonende Rahiied A. (21)

De 21-jarige Rotterdammer die vast zit op verdenking van moord op een bejaarde vrouw in een verpleeghuis in Puttershoek en pogingen tot moord op twee oude vrouwen uit Puttershoek en Rotterdam is Rahiied A.. Dat bevestigen meerdere bronnen. Hij werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft in voorlopige hechtenis.

Een bekende van de familie zegt ‘stomverbaasd’ te zijn dat A. is aangehouden voor de moord in verpleeghuis ’t Huys te Hoecke in Puttershoek en de twee pogingen tot moord in Puttershoek en Rotterdam. ,,Ik kan het bijna niet geloven. Rahiied is een goede jongen. Hij werkt soms zelfs ’s avonds door om dokter te worden.’’

Quote Rahiied is een goede jongen. Hij werkt soms zelfs ’s avonds door om dokter te worden Bekende van de familie

A., die thuis bij zijn moeder woont en een vriendin heeft, is gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hoe lang de Rotterdammer vast blijft zitten is niet bekend, stelt zijn advocaat Robbert van Haneghem uit Rotterdam.

De politie en het OM kwamen A. op het spoor nadat begin november in verpleeghuis ‘t Huys te Hoecke aan het Zomerplein in Puttershoek een bejaarde bewoonster onwel was geraakt. Tijdens de behandeling in het ziekenhuis ontstond het vermoeden dat haar zonder enige medische noodzaak insuline was toegediend. Daardoor daalde haar suikerspiegel, kregen vitale organen als het hart en de hersenen geen energie meer.

De vrouw overleefde de aanslag op haar leven en maakt het volgens Nico de Pijper, directeur van Zorgwaard, dat eigenaar is van ’t Huys te Hoekcke, nu 'naar omstandigheden goed'. Zorgwaard deed aangifte van een misdrijf waarna de politie en het OM nader onderzoek deden. Daaruit kwamen nog twee insulinezaken aan het licht. In één van gevallen bleek een bejaarde vrouw – eveneens uit Puttershoek - te zijn overleden nadat haar volkomen nodeloos insuline was toegediend.

Vermoedelijk heeft A. dat na zijn aanhouding van afgelopen vrijdag zelf verklaard, want het stoffelijk overschot van de vrouw is maandag opgegraven op begraafplaats De Essenhof in Puttershoek voor toxicologisch onderzoek bij het NFI. De Rotterdammer wordt daarnaast door het OM verweten een bejaarde vrouw uit Rotterdam in een verpleegtehuis in Rotterdam met insuline te hebben willen vermoorden.

A. werkte behalve bij Zorgwaard ook als inhuurkracht voor de Rotterdamse zorginstellingen Humanitas en Laurens. Die laatste heeft, net als Zorgwaard, besloten de omstandigheden te onderzoeken waaronder A. zou hebben toegeslagen. ,,Omdat het voor ons van groot belang is om te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren’’, zegt directeur Nico de Pijper van Zorgwaard.

Volgens Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, kunnen misdaden waarbij zorgpersoneel patiënten doodt met insuline, nooit helemaal voorkomen worden. ,,Ook niet door insuline achter slot en grendel te bewaren of een sluitende administratie te voeren van toegediende insuline. Het eerste is niet werkbaar en de administratie kan nooit volledig sluitend zijn. Zo kan er bijvoorbeeld bij elke toediening een kleine hoeveelheid ‘gespaard’ worden. Vervolgens kunnen die gespaarde doses in een keer worden gegeven aan het slachtoffer.’’

Quote Als iemand maar af en toe werkt op een afdeling, kunnen collega’s moeilijk inschatten of hij ontspoort. Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid

Klein ziet verder gevaren in het werken met oproepkrachten. Iets dat steeds vaker gebeurt nu er een groot tekort is aan personeel in de zorg. ,,Als iemand maar af en toe werkt op een afdeling, kunnen collega’s moeilijk inschatten of hij ontspoort. Omdat ze hem niet kennen.’’